Toyota Corolla превратилась в кроссовер.

Вслед за субкомпактным паркетником Toyota Yaris Cross японцы выкатили еще одного новичка своей и без того плотной линейки SUV и внедорожников. Им стала модель Corolla Cross, представленная на этой неделе в Таиланде.

Toyota Corolla превратилась в кроссовер.

Машину втиснули в нишу между C-HR и RAV4. Оба они могут быть полноприводными, а вот «Короллу Кросс» везут только передние колеса. Зато у автомобиля полностью оригинальный кузов, хотя можно было бы ожидать широкой унификации с легковой «Короллой» ради экономии. По колесной базе (2640 миллиметров) паркетник ровня «Тойоте C-HR», однако по внешним габаритам оказался заметно крупнее.

Toyota Corolla превратилась в кроссовер.

В основу положили платформу GA-C в упрощенном исполнении. Спереди трудятся стойки МакФерсон, сзади – полузависимая балка. Базовую модификацию везет атмосферник 1.8 на 140 сил. Он сопряжен с вариатором. Альтернативой выступает гибрид. У него тот же мотор дефорсирован до 98 «лошадей», зато с электрической части сняли 72 л.с. Суммарно на передние колеса приходит 122 силы.

Toyota Corolla превратилась в кроссовер.

Салон пятиместный, и он, в отличие от кузова, почти копирует легковую «Короллу». Наклон спинки заднего сиденья регулируется, и в максимально вертикальном положении для багажа за ней остается 487 литров. Можно заказать электропривод пятой двери с бесконтактным открыванием. Также в прайсе можно найти активный «круиз», систему кругового видеообзора, LED-фары и фонари.

Toyota Corolla превратилась в кроссовер.

В Таиланде новинку уже можно заказать. На очереди другие рынки Азии и Австралия. К нам Toyota Corolla Cross вряд ли приедет.

Toyota Corolla превратилась в кроссовер.
Toyota Corolla превратилась в кроссовер

У новинки только передний привод и полностью оригинальный кузов.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Toyota.

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