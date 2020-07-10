На саміті Україна - ЄС може відбутися підписання угоди про єдиний авіапростір

Підписання цього договору планувалося ще у 2014 році, але було відтерміновано Євросоюзом.

22-й саміт Україна - ЄС відбудеться 1 жовтня у Брюсселі, на ньому очікується підписання угоди про єдиний авіапростір. Про це повідомила директорка департаменту ЄС і НАТО МЗС Марина Михайленко, пишуть "Українські новини".

"Саміт Україна - Євросоюз уже підтверджено на 1 жовтня. Ми дуже хотіли б нарешті у межах цього саміту підписати угоду про спільний авіаційний простір", - зазначила вона.

Михайленко нагадала, що наразі тривають дискусії щодо можливості оновлення параметрів Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Ми зараз очікуємо передоціночну місію. Сподіваємося, що вона проведе свою роботу, і, можливо, десь у грудні, коли проходить рада асоціації Україна-ЄС на чолі з прем'єр-міністром, ми зможемо якимось чином запустити офіційний переговорний процес у контексті приєднання до цієї угоди", - зауважила Михайленко.

Крім того, директорка департаменту ЄС і НАТО МЗС повідомила, що одним із ключових пріоритетів України є інтеграція в єдиний цифровий маркет ЄС.

Нагадаємо, перемовини щодо спільного авіаційного простору Україна та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна та ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, який дозволяє усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якою точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

У березні 2014 ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процесвнутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.

Як повідомлялося раніше, в липні віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що саміт Україна-ЄС відбудеться в жовтні.

Попередній саміт Україна-ЄС відбувся у Києві у липні 2019. Україну представляв президент Володимир Зеленський, ЄС - голова Євроради Дональд Туск та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.