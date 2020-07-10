Украинские таможенники конфисковали 8 авто из США

Украинские таможенники конфисковали 8 авто из США

В Житомирской области украинские таможенники конфисковали 8 б/у автомобилей, которые везли из Беларуси. Таможенники посчитали, что у них поддельные документы.

В частности, таможенники конфисковали Volkswagen Jetta (2), Lexus CT (2), а также Audi Q7, Volvo XC70, Ford Fiesta и Kia Sorento. Все эти подержанные автомобили были приобретены в США гражданами Украины.

Украинские таможенники пришли к выводу, что у всех восьми автомобилей занижена цена. Оказалось, что белорусским таможенникам были предоставлены совсем другие данные.

Данные для белорусской и украинской таможни отличались не только по цене, но также по продавцу, номерам документов и по внешнему виду автомобилей.

За нарушение ст. 483 Таможенного кодекса Украины все восемь автомобилей конфискованы. Кроме того, владелец (или владельцы) этих машин должны будут заплатить штраф в размере 100% их стоимости.


Максимов Віталій, Тудей

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