VW рассматривает возможность выпуска электромобилей в Украине

VW рассматривает возможность выпуска электромобилей в Украине

Нардеп Роберт Горват 9 июля приятно удивил Украину. На своей странице в Фейсбук он рассказал, что завод «Еврокар» рассматривает возможность начала серийного производства электромобилей Volkswagen.

Пока боссы компании Volkswagen еще не приняли окончательное решение о том, организовывать или нет серийное производство электромобилей в Украине. Все будет зависеть от условий. Если Кабмин создаст благоприятные условия для инвестиций, то, скорее всего, немецкий автогигант расширит свое присутствие в нашей стране.

Напомним, что «Еврокар» выпускает автомобили Skoda. Больше в Украине никто легковые автомобили не делает.

В Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты №3476 та №3477, которые должны в лучшую сторону изменить налоговую и таможенную политику в отношении производства и импорта автомобилей на электрической силовой установке.

Если законопроекты №3476 и №3477 депутаты утвердят, то тогда, скорее всего, боссы компании Volkswagen попробуют наладить в Украине выпуск электрокаров.


Максимов Віталій, Тудей

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