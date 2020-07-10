2020-07-10
Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід
Українська компанія Pulsar Expo, що базується в Чеській Республіці, анонсувала випуск потужного позашляхового мікроавтобуса, який отримає назву Torsus Terrastorm.
Як стало відомо
Новинка отримає шасі від фургона Volkswagen Crafter/MAN TGE з повним приводом 4Motion і повністю оригінальний кузов.
За задумом творців, Terrastorm призначатимется для транспортування людей і вантажу у важкодоступні місця, зможе служити автомобілем швидкої або пожежної служби. Крім того, машина чудово підійде на роль автобудинку.
Технічні подробиці автомобіля поки невідомі.