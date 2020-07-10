Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід

Українська компанія Pulsar Expo, що базується в Чеській Республіці, анонсувала випуск потужного позашляхового мікроавтобуса, який отримає назву Torsus Terrastorm.

Як стало відомо MMR, у розробці унікальної моделі українцям допомагають фахівці словацької студії Werkemotion.

Новинка отримає шасі від фургона Volkswagen Crafter/MAN TGE з повним приводом 4Motion і повністю оригінальний кузов.

За задумом творців, Terrastorm призначатимется для транспортування людей і вантажу у важкодоступні місця, зможе служити автомобілем швидкої або пожежної служби. Крім того, машина чудово підійде на роль автобудинку.

Технічні подробиці автомобіля поки невідомі.

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