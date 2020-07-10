В Україні активно ремонтують дороги до моря

В Україні продовжують активно ремонтувати шляхи. Зокрема дорожники цілодобово ремонтують дороги до моря.

Про це в Facebook пише міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Днями Укравтодор перейшов до робіт на останній ділянці дороги Н-30 до Бердянська в Запорізькій області. Для ремонту автошлях розділили на чотири частини. Робота над третьою ділянкою почалася в квітні, а вже зараз працівники Укравтодору перейшли до фінального етапу – ремонту четвертої останньої частини», – пише міністр.

Також він зазначив, що паралельно з ремонтними, проходять роботи з благоустрою. Фахівці облаштовують з’їзди, тротуари, зміцнюють узбіччя. Вже скоро уздовж дороги з’являться нові знаки, зупинкові майданчики та бар’єрне огородження.