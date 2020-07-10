Стало известно, кто в Украине купил Lamborghini за 15 миллионов

Владельцем темно-зеленого суперкара Lamborghini Aventador SVJ, который был зарегистрирован в ровненском сервисном центре МВД , является кандидат в депутаты от «Слуги народа» бизнесмен Владимир Рашовский.

Из открытых источников известно, что Рашовский проживает в городе Дубровица. Под его подчинением находится несколько фирм. Среди них: «Рекорд», «Охотничье хозяйство Горынь», «Укрдельтаторг» и «Агрофирма Рекорд».

Темно-зеленый итальянский суперкар привезли в Украину в прошлом месяце. Растаможили его только несколько дней назад. Его цена составляет примерно 15 млн. гривен. К этому нужно прибавить еще стоимость растаможки (примерно 160 000 долларов).

Lamborghini Aventador SVJ выпущен в ограниченном количестве. Это один из самых быстрых автомобилей в мире. До 100 км/ч он разгоняется менее чем за 3 секунды.

Учитывая, что в Украине дороги до сих пор оставляют желать лучшего, Владимир Рашовский на своем суперкаре сможет, как нам кажется, проехать далеко не везде.