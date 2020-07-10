Водителя Ford Focus оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч

Водителя Ford Focus оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч

Владелица Ford Focus в Италии получила штраф за превышение скорости. Согласно данным камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения, в зоне действия ограничения 70 км/ч итальянка двигалась со скоростью… 703 км/ч.

Местная полиция выписала штраф в €850 и вычла из в водительского удостоверения 10 штрафных баллов (с 2003 года в Италии вступила в силу балльная система, которая подразумевает 20 баллов в момент получения «прав» и дальнейшее вычитание баллов с каждым совершённым нарушением ПДД, а по обнулении этого баланса водитель обязан повторно сдавать экзамен на получение водительского удостоверения).

Бывший муниципальный советник города Оффанья, провинция Анкона, где и было зафиксировано рекордное превышение скорости, представитель комитета по соблюдению правил дорожного движения Джованни Стролого, к которому обратилась за помощью оштрафованная водительница, посоветовал подать в суд на полицию и требовать компенсации за вынесенный штраф.

Джованни Стролого подчеркнул, что полиция не имела права выписывать абсурдный штраф, поскольку очевидно, что автомобиль, максимальная скорость которого в топовой версии ограничена 250 км/ч, не может разогнаться до скорости летящего самолёта, поэтому сам факт того, что данные с неисправной камеры были сочтены доказательством нарушения, которого не было, служит поводом для наказания полицейских и компенсации для водителя.

Напомним, ранее в Курской области владельца Hyundai Solaris оштрафовали за езду со скоростью 313 км/ч при том, что паспортная максимальная скорость этой модели последнего поколения, в зависимости от модификации, составляет от 183 до 193 км/ч.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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