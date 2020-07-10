Маск анонсировал революционную технологию для беспилотных авто

Tesla представит технологию пятого уровня для беспилотных автомобилей уже к конце 2020 года. Об этом исполнительный директор компании Илон Маск рассказал в видеообращении к участникам Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, передает Reuters.

Маск анонсировал революционную технологию для беспилотных авто

«Я более чем уверен, что у нас будет готовый базовый функционал технологи пятого уровня в этом году», — сказал Маск.

Что известно

Согласно стандартам Профессиональной ассоциации инженеров-автомобилестроителей (SAE International) существует шесть уровней автоматизации для беспилотных автомобилей.

Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.

На сегодняшний день автопроизводители в данном сегменте достигли только четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы отвечать всем нормам безопасности.

Проблема перехода на пятый уровень заключалась в том, что автомобилям не хватает мощности для обслуживания сверхмощных компьютеров, установленных в беспилотниках.

Tesla находится на финальной стадии разработки охладительной и терморегулирующих систем, что позволит устанавливать мощные компьютеры на беспилотные авто, добавил Илон Маск в своем выступлении.

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