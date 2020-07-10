Естонія заборонила лоукостеру Wizz Air здійснювати польоти між Таллінном і Києвом

Заборона на польоти діятиме до 28 липня.

Естонія заборонила лоукостеру Wizz Air здійснювати польоти між Таллінном і Києвом
Фото: www.planespotters.net

Угорська компанія-лоукостер Wizz Air, яка нещодавно отримала дозвіл літати в п’ять країн Європи, отримала розпорядження від Міністерства економіки і комунікацій Естонії про заборону здійснення польотів між Таллінном і Києвом до кінця липня.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на естонське видання ERR.

Комерційний директор Талліннського аеропорту сказав, що польоти були припинені з цього понеділка, причому заборона на польоти діє до 28 липня, коли міністерство знову розгляне це питання. Таке рішення прийнято через високий рівень захворюваності в Україні.

Наголошується, що зміна графіка торкнулася поновленого 17 червня рейсу Київ-Таллінн і відкритих 4 липня маршрутів Львів-Таллінн і Харків-Таллінн.

Останній рейс з Києва в Естонію Wizz Air виконав 6 липня. Зі Львова і Харкова до Таллінна лоукостер літав тільки один раз - 4 липня.

Нагадаємо, міжнародна авіакомпанія Wizz Аir, як і Czech Airlines і Lufthansa, прийняли рішення відновити рейси з України з кінця травня - початку червня.

Угорська авіакомпанія Wizz Аir відкрила бронювання квитків на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня. Більшість рейсів почали здійснювати з червня.

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