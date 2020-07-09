Под Киевом молодой человек за рулем ЗАЗа серьезно травмировал девочку-подростка на мотороллере

Под Киевом молодой человек за рулем ЗАЗа серьезно травмировал девочку-подростка на мотороллере

В Сквире Киевской области молодой человек за рулем автомобиля ЗАЗ серьезно травмировал девочку-подростка на мотороллере. В результате дорожного происшествия 17-летняя пассажирка мотороллера получила многочисленные телесные повреждения и доставлена в больницу.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области. 

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ЗАЗ допустил столкновение с мотороллером Suzuki, который ехал в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия 17-летняя пассажирка мотороллера получила многочисленные телесные повреждения и доставлена в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала KV, недавно в Вишневом Киевской области водитель сбил женщину с 2-летним ребенком на пешеходном переходе. Пострадавшие получили ушибы, но их жизни ничего не угрожает. 

Фото: Областная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

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