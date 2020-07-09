Под Киевом молодой человек за рулем ЗАЗа серьезно травмировал девочку-подростка на мотороллере
В Сквире Киевской области молодой человек за рулем автомобиля ЗАЗ серьезно травмировал девочку-подростка на мотороллере. В результате дорожного происшествия 17-летняя пассажирка мотороллера получила многочисленные телесные повреждения и доставлена в больницу.
Об этом
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ЗАЗ допустил столкновение с мотороллером Suzuki, который ехал в попутном направлении.
В результате дорожного происшествия 17-летняя пассажирка мотороллера получила многочисленные телесные повреждения и доставлена в больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Фото: Областная полиция