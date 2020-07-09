Под Киевом молодой человек за рулем ЗАЗа серьезно травмировал девочку-подростка на мотороллере

В Сквире Киевской области молодой человек за рулем автомобиля ЗАЗ серьезно травмировал девочку-подростка на мотороллере. В результате дорожного происшествия 17-летняя пассажирка мотороллера получила многочисленные телесные повреждения и доставлена в больницу.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ЗАЗ допустил столкновение с мотороллером Suzuki, который ехал в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия 17-летняя пассажирка мотороллера получила многочисленные телесные повреждения и доставлена в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала KV , недавно в Вишневом Киевской области водитель сбил женщину с 2-летним ребенком на пешеходном переходе. Пострадавшие получили ушибы, но их жизни ничего не угрожает.

Фото: Областная полиция