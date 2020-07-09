Легендарный VW Golf получил вседорожную версию

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов универсал VW Golf нового, восьмого, поколения во вседорожной версии Alltrack. Теперь мы точно знаем, что у «Гольфа» восьмого поколения, как и у модели седьмого поколения, будет версия с улучшенной проходимостью.

Новый VW Golf Alltrack от стандартной версии будет отличаться пластиковым обвесом и увеличенным дорожным просветом. В остальном эти машины практически одинаковы.

Но при этом в линейке двигателей Golf Alltrack восьмого поколения будут только самые мощные моторы, которыми оснащается «Гольф». Слабенькие силовые агрегаты этому универсалу повышенной проходимости не нужны. В базовой комплектации будет полный привод.

Некоторые эксперты не исключают, что у нового Golf Alltrack будет топовая версия с гибридной силовой установкой, как и в случае с Skoda Octavia Combi RS iV. Звучит интригующе.

Volkswagen планировал официально представить новый VW Golf Alltrack в 2020 году. Пока его планы, несмотря на пандемию коронавируса, не изменились.