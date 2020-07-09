Легендарный VW Golf получил вседорожную версию

Легендарный VW Golf получил вседорожную версию

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов универсал VW Golf нового, восьмого, поколения во вседорожной версии Alltrack. Теперь мы точно знаем, что у «Гольфа» восьмого поколения, как и у модели седьмого поколения, будет версия с улучшенной проходимостью.

Новый VW Golf Alltrack от стандартной версии будет отличаться пластиковым обвесом и увеличенным дорожным просветом. В остальном эти машины практически одинаковы.

Но при этом в линейке двигателей Golf Alltrack восьмого поколения будут только самые мощные моторы, которыми оснащается «Гольф». Слабенькие силовые агрегаты этому универсалу повышенной проходимости не нужны. В базовой комплектации будет полный привод.

Легендарный VW Golf получил вседорожную версию

Некоторые эксперты не исключают, что у нового Golf Alltrack будет топовая версия с гибридной силовой установкой, как и в случае с Skoda Octavia Combi RS iV. Звучит интригующе.

Легендарный VW Golf получил вседорожную версию

Volkswagen планировал официально представить новый VW Golf Alltrack в 2020 году. Пока его планы, несмотря на пандемию коронавируса, не изменились.


Максимов Віталій, Тудей

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