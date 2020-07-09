Украинские депутаты знают, как по дешевке покупать дорогие авто

Декларации народных депутатов за 2019 год свидетельствуют, что они знают секрет покупки по дешевке дорогих автомобилей. Ведь машины в их декларациях стоят в разы дешевле, чем на рынке...

В декларации Оксаны Дмитриевой Porsche Cayenne 2011 года выпуска стоит всего 100 000 гривен, хотя рыночная цена этого спортивного кроссовера составляет в среднем около 800 000 грн.

Представительский седан Jaguar XJ 2010 года выпуска в декларации Константина Касая оценен всего в 50 000 гривен. В Интернете точно такой же автомобиль продают за 719 000 грн.

Кроссовер Nissan Juke 2016 года выпуска в декларации Виктории Кинзбурской оценен в 49 000 гривен. Цена очень привлекательная, ведь на рынке он стоит примерно 350 000 гривен.

BMW M135i 2013 года выпуска в декларации Владимира Казака оценен в 50 000 грн. На рынке такой автомобиль стоит в несколько раз дороже.

Никита Потураев купил трехлетний внедорожник Jeep Grand Cherokee за 149 000 гривен. На рынке такую машину продают в среднем за 700 000 гривен.

В декларации Галины Михайлюк кроссовер Jaguar F-Pace 2016 года выпуска стоит 250 000 гривен, хотя его рыночная цена составляет около 980 000 грн.