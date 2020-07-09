Украинские депутаты знают, как по дешевке покупать дорогие авто

Украинские депутаты знают, как по дешевке покупать дорогие авто

Декларации народных депутатов за 2019 год свидетельствуют, что они знают секрет покупки по дешевке дорогих автомобилей. Ведь машины в их декларациях стоят в разы дешевле, чем на рынке...

В декларации Оксаны Дмитриевой Porsche Cayenne 2011 года выпуска стоит всего 100 000 гривен, хотя рыночная цена этого спортивного кроссовера составляет в среднем около 800 000 грн.

Представительский седан Jaguar XJ 2010 года выпуска в декларации Константина Касая оценен всего в 50 000 гривен. В Интернете точно такой же автомобиль продают за 719 000 грн.

Кроссовер Nissan Juke 2016 года выпуска в декларации Виктории Кинзбурской оценен в 49 000 гривен. Цена очень привлекательная, ведь на рынке он стоит примерно 350 000 гривен.

BMW M135i 2013 года выпуска в декларации Владимира Казака оценен в 50 000 грн. На рынке такой автомобиль стоит в несколько раз дороже.

Никита Потураев купил трехлетний внедорожник Jeep Grand Cherokee за 149 000 гривен. На рынке такую машину продают в среднем за 700 000 гривен.

В декларации Галины Михайлюк кроссовер Jaguar F-Pace 2016 года выпуска стоит 250 000 гривен, хотя его рыночная цена составляет около 980 000 грн.


Максимов Віталій, Тудей

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