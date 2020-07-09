Что будет, если в новом Subaru забыть поменять масло

Инструкция к любому автомобилю указывает, через сколько километров пробега нужно менять моторное масло. Владелец нового Subaru Crosstrek забыл о рекомендациях, и вспомнил о них только тогда, когда на одометре было 36 315 км. В видео, размешенном в Интернете, показано, чем это обернулось.

Обратите внимание, что из-за несвоевременного обслуживания моторное масло сильно потемнело. Кроме того, его стало гораздо меньше, чем в самом начале эксплуатации автомобиля. Все это может привести к появлению загрязняющих примесей и к поломке двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В идеальных условиях (чистый новенький двигатель, средние обороты, невысокие нагрузки) моторное масло прослужит дольше, чем указано в инструкции по эксплуатации. Но разве бывают в реальной жизни идеальные условия? Конечно, нет, не бывают. Масло начинает стареть сразу после того, как попадает в лабиринты двигателя.

Поэтому никогда не забывайте про плановую замену моторного масла. Если вы ездите по городу, то это делать нужно каждые 7 000-10 000 км пробега. Если по трассе – через каждые 15 000 км пробега.