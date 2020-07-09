Uber займётся речными перевозками по Темзе в Лондоне

Uber займётся речными перевозками по Темзе в Лондоне

Вскоре жители Лондона смогут воспользоваться приложением Uber для бронирования поездок на теплоходе по Темзе. Как сообщает The Guardian, компания по заказу такси Uber заключила соглашение о сотрудничестве с речным оператором Thames Clippers, в рамках которого сервис «Uber Boats by Thames Clippers» будет осуществлять перевозки речными теплоходами.

В соответствии с контрактом, Uber купит права на использование под своим брендом флота Thames Clipper из 20 судов, а также 23 причалов между Путни и Вулиджем. Как ожидается, контракт будет заключён не менее чем на три года.

Пользователи Uber смогут забронировать путешествие по Темзе через приложение и совершить посадку на борт с помощью QR-кода на своем телефоне, сгенерированного приложением. Теплоходы будут работать на заданных маршрутах, как они делают в настоящее время.

Билеты Thames Clippers по-прежнему можно будет купить повсюду, а теплоходы останутся частью сети Oyster. Стоимость поездки тоже останется прежней, и лондонцы по-прежнему смогут использовать существующие способы оплаты для покупки билета, включая бесконтактные карты и карты Oyster, сообщает The Evening Standard.

Как утверждает Uber, в условиях пандемии коронавируса речной флот обеспечит соблюдение правил социального дистанцирования лучше, чем многолюдный подземный транспорт.

В связи с пандемией коронавируса Лондон также начал инвестировать в велосипедную инфраструктуру, и британское правительство ускорило проведение тестирования сервисов аренды электросамокатов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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