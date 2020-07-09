Toyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе Corolla

Компания Toyota на этой неделе официально представит свой новый компактный кроссовер Corolla Cross с 1,8 л мотором или с гибридной силовой установкой, на выбор. Внешне он будет напоминать популярную Corolla.

Toyota Corolla Cross пострена на модульной платформе TNGA-C. На этой же платформе, кстати, созданы стандартная Corolla и Toyota C-HR. Длина этого кроссовера составляет 4460 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1620 мм, а колесная база — 2640 мм. Дорожный просвет — 161 мм.

Покупатели смогут выбрать версию с 1,8 л бензиновым двигателем мощностью 140 л.с., который работает вместе с вариатором. Будет также версия с гибридной силовой установкой.

Выпускать эту новинку компания Toyota будет на своем заводе во Франции. В каком количестве – не известно.

Toyota планирует начать продавать Corolla Cross до конца текущего года. Его главными конкурентами станут такие компактные кроссоверы, как Honda HR-V, Mazda CX-30 и Nissan Kicks.