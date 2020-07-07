Пьяный сотрудник автомойки разбил Mercedes, который «взял покататься»

Когда отдаешь свой автомобиль в автомойку, нужно быть уверенным, что она надежная. В противном случае можно свою машину не получить назад. Или получить, но в разбитом виде. Именно такая история произошла в Киеве с владельцем Mercedes-Benz…

В украинской столице сотрудник автомойки, который по предварительной информации находился в состоянии алкогольного опьянения, взял покататься Mercedes-Benz.

Он двигался на большой скорости, не справился с управлением, задел два автомобиля (Skoda и Nissan), после чего врезался в столб. Рядом находилась остановка общественного транспорта, где было много людей. К счастью, на пути «мерседеса» встал столб.

Пьяного мойщика задержали небезразличные люди. Потом приехала полиция и начались следственно-оперативные мероприятия. На место происшествия прибыл и хозяин угнанного автомобиля Mercedes-Benz.

Эта история еще раз показала, что пользоваться нужно только надежными, проверенными автомойками и СТО, которые несут полную ответственность за своих сотрудников и гарантируют, что подобных историй никогда не произойдет.