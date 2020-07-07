Украинские АЗС продолжили поднимать цены

За минувшие выходные в Украине, по данным операторов топливного рынка, стоимость бензина и дизельного топлива в среднем увеличилась на 12 копеек за литр. АЗС WOG и Glusco повысили цены на 40-50 копеек за литр.

Заметно бензин и дизельное топливо также подорожали на заправках сети «Параллель» - на 50 копеек за литр.

Повысили цены на топливо сети Mango, Amic, UPG и «БРСМ-Нафта». Остальные операторы топливного розничного рынка пока ценники не переписывали.

Таким образом, по состоянию на 6 июля в Украине средняя цена бензина А-92 составляет 21,26 грн за литр, бензина А-95 – 22,31 грн за литр, а дизельного топлива – 21,75 грн за литр.

Эксперты отмечают, что за первую неделю июля цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли на 5%, а на дизельное топливо – на 6%.

Напомним, что в апреле-мае в Украине почти каждую неделю снижалась стоимость бензина, ДТ и автогаза. Особенно заметно тогда подешевел автогаз, так как на него упал спрос. Однако, после ослабления карантина цены на украинских АЗС опять пошли вверх.