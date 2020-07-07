В Ровно зарегистрировали Lamborghini стоимостью 15 миллионов

В Ровно зарегистрировали Lamborghini стоимостью 15 миллионов

В ровненском сервисном центре МВД зарегистрировали суперкар Lamborghini Aventador SVJ темно-зеленого цвета. Его цена составляет около 550 000 долларов (примерно 15 млн грн).

По неофициальным данным, растаможка этого лимитированного Lamborghini обошлась его владельцу примерно в 160 000 долларов.

Прибывший в Украину Aventador SVJ впервые заметили в прошлом месяце на пограничном пункте пропуска во Львовской области. Он находился на специальном трейлере. Позже этот суперкар заметили, когда он уже двигался самостоятельно.

Суперкар оснащается 6,5 л двигателем мощностью 770 л.с. До 100 км/ч он разгоняется всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость у него соответствующая – 350 км/ч.

В Ровно зарегистрировали Lamborghini стоимостью 15 миллионов

Lamborghini Aventador SVJ – прекрасный автомобиль. Правда, как оказалось, у него тоже бывают дефекты. Дело в том, что в США у этих суперкаров внутренние дверные ручки могут выйти из строя. В результате водитель и пассажир не смогут выйти из салона. Lamborghini уже объявил о начале сервисной кампании.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Авария самолета Черновицкой области - подробностиАвария самолета Черновицкой области - подробности
В Вишневом водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе (видео)В Вишневом водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе (видео)
Кортеж Порошенко нарушил ПДД в Киеве: фото и видеоКортеж Порошенко нарушил ПДД в Киеве: фото и видео
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом видеВ Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
ДТП с пьяными темнокожими мужчинами под КиевомДТП с пьяными темнокожими мужчинами под Киевом
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровно пьяная сотрудница полиции наехала на двух пешеходовВ Ровно пьяная сотрудница полиции наехала на двух пешеходов
В Украине заметили редчайший Lamborghini за рекордную суммуВ Украине заметили редчайший Lamborghini за рекордную сумму
У мережі показали гібрид маршрутки і Lamborghini
На трассе возле Ровно из-за ДТП погибли четыре человека, у виновника раньше было 13 штрафов На трассе возле Ровно из-за ДТП погибли четыре человека, у виновника раньше было 13 штрафов
В Киеве эвакуировали элитный Rolls-Royce стоимостью 11 млн гривенВ Киеве эвакуировали элитный Rolls-Royce стоимостью 11 млн гривен
В Сети показали Lamborghini с пробегом 300 000 кмВ Сети показали Lamborghini с пробегом 300 000 км
Известный певец разбил арендованный Ferrari стоимостью 300 000 евроИзвестный певец разбил арендованный Ferrari стоимостью 300 000 евро
В Ровно "Ланос" врезался в троллейбус, пострадали четыре человекаВ Ровно "Ланос" врезался в троллейбус, пострадали четыре человека
Сервис такси Bolt привлек $109 миллионов инвестицийСервис такси Bolt привлек $109 миллионов инвестиций
В Україні помітили дуже незвичайний Lamborghini з ГБОВ Україні помітили дуже незвичайний Lamborghini з ГБО
Последние новости
Подгружаем последние новости