В Ровно зарегистрировали Lamborghini стоимостью 15 миллионов

В ровненском сервисном центре МВД зарегистрировали суперкар Lamborghini Aventador SVJ темно-зеленого цвета. Его цена составляет около 550 000 долларов (примерно 15 млн грн).

По неофициальным данным, растаможка этого лимитированного Lamborghini обошлась его владельцу примерно в 160 000 долларов.

Прибывший в Украину Aventador SVJ впервые заметили в прошлом месяце на пограничном пункте пропуска во Львовской области. Он находился на специальном трейлере. Позже этот суперкар заметили, когда он уже двигался самостоятельно.

Суперкар оснащается 6,5 л двигателем мощностью 770 л.с. До 100 км/ч он разгоняется всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость у него соответствующая – 350 км/ч.