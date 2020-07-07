В Сети показали самый дешевый кроссовер Skoda за 13 000 долларов

В Сети опубликовали рендерные изображения нового чешского бюджетного купе-кроссовера Skoda Kliq. Его продажи начнутся в середине следующего года.

Skoda построит Kliq на платформе MQB. Значит, это будет небольшой автомобиль. Скорее всего, его можно будет отнести к сегменту компактных купе-кроссоверов, которые в последнее время так популярны во многих странах. Дизайн его будет во многом напоминать концепт Skoda Vision IN.

Так как речь идет про бюджетную модель, то ничего особенно от салона ждать не нужно. В стандартной комплектации покупателям предложат небольшой набор оборудования (зато самое полезное). Если нужно больше оборудования – придется заплатить дополнительно.

В линейку двигателей войдут два агрегата. Это 1,0 л турбомотор мощностью 110 л.с. (он работает вместе с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом») и 1,5 л турбомотор мощностью 150 л.с. (он работает в паре с 7-ступенчатой преселективной трансмиссией). Привод – передний.

Skoda планирует начать серийное производство Skoda Kliq в середине 2021 году. В базовой комплектации он будет стоить всего около 13 000 долларов. То есть он станет самой недорогой моделью чешского автогиганта.

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