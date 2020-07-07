Второй пошёл: VW начала переоборудование следующего завода под выпуск электромобилей

В конце прошлого месяца с конвейера на заводе Volkswagen (VW) в Цвиккау (Германия) сошёл последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Теперь здесь будут выпускать только электрические автомобили. Начало положит ID.3, после чего со временем ассортимент будет расширяться за счёт новых моделей.

VW начала переоборудование завода в Цвиккау в прошлом году. А в понедельник было объявлено, что уже стартовала подготовка к переходу на выпуск электромобилей завода в Эмдене (Германия). Согласно графику, первые электромобили должны здесь сойти с этого конвейера в 2022 году.

Это будет первый завод VW в Нижней Саксонии, который начнёт производство электромобилей в больших объёмах. Сообщается, что первой моделью, которую будут здесь выпускать, станет ID.4.

Ожидается, что это будет небольшой кроссовер, размером с Tesla Model Y, с дальностью пробега более 250 миль (402 км) и стартовой ценой около $40 тыс. Для компании это также будет первый электромобиль следующего поколения, произведенный в США , где начнут его выпуск в следующем году.

Завод VW в Эмдене продолжит выпускать модели Passat и Arteon в течение следующих «нескольких лет», но в конечном итоге он полностью перейдёт выпуск электромобилей, с производственной мощностью до 300 000 единиц в год.

В рамках переоборудования компания построит новый заводской цех площадью почти 50 000 м2, где будут собирать только электромобили. Всего в модернизацию завода будет инвестировано около 1 млрд евро.



