Испытания колёсных дисков на бездорожье показали на видео

Американская фирма Vossen Wheels хорошо известна поклонникам автомобильного тюнинга своими колёсными дисками, которые стали одним из символов тюнинг-субкультуры. Компания выпускает диски разных моделей, которые отличаются дизайном и размерностью.

Особенностью колёс Vossen Wheels является их обычное сочетание с низкопрофильными покрышками даже в случаях, когда диски устанавливаются на внедорожники. При этом производитель уверяет, что его продукция способна выдержать даже поездки по бездорожью.

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать выносливость дисков Vossen Wheels, марка взяла 3-дверный внедорожник Mercedes-Benz G 55 AMG с 500-сильным двигателем V8, позволяющий разгоняться автомобилю до 210 км/ч, и установила на него 22-дюймовые диски HF-3 с низкопрофильными шинами, хотя и с достаточно развитым по меркам шоссейной резины протектором.

В ролике автомобиль продемонстрирован в движении по асфальту, что является стандартным режимом для колёс Vossen Wheels, а также по гравию, грунту и грязи, лужам. Одним из самых показательных моментов является прыжок внедорожника массой 2,5 тонны через дорогу — такие нагрузки диски выдержали без повреждений.

В компании подчёркивают, что гарантируют безопасность и надёжность своих колёсных дисков, если они грамотно подобраны и их характеристики соответствуют параметрам того автомобиля, на который планируют их установить. О надёжности неоригинальных дисков, копирующих дизайн, но не технологии Vossen Wheels, американская фирма ничего сказать не может.



