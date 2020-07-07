Испытания колёсных дисков на бездорожье показали на видео

Испытания колёсных дисков на бездорожье показали на видео

Американская фирма Vossen Wheels хорошо известна поклонникам автомобильного тюнинга своими колёсными дисками, которые стали одним из символов тюнинг-субкультуры. Компания выпускает диски разных моделей, которые отличаются дизайном и размерностью.

Особенностью колёс Vossen Wheels является их обычное сочетание с низкопрофильными покрышками даже в случаях, когда диски устанавливаются на внедорожники. При этом производитель уверяет, что его продукция способна выдержать даже поездки по бездорожью.

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать выносливость дисков Vossen Wheels, марка взяла 3-дверный внедорожник Mercedes-Benz G 55 AMG с 500-сильным двигателем V8, позволяющий разгоняться автомобилю до 210 км/ч, и установила на него 22-дюймовые диски HF-3 с низкопрофильными шинами, хотя и с достаточно развитым по меркам шоссейной резины протектором.

В ролике автомобиль продемонстрирован в движении по асфальту, что является стандартным режимом для колёс Vossen Wheels, а также по гравию, грунту и грязи, лужам. Одним из самых показательных моментов является прыжок внедорожника массой 2,5 тонны через дорогу — такие нагрузки диски выдержали без повреждений.

В компании подчёркивают, что гарантируют безопасность и надёжность своих колёсных дисков, если они грамотно подобраны и их характеристики соответствуют параметрам того автомобиля, на который планируют их установить. О надёжности неоригинальных дисков, копирующих дизайн, но не технологии Vossen Wheels, американская фирма ничего сказать не может.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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