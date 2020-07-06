Движение транспорта на путепроводе в Деснянском районе Киева будет ограничено до 1 августа

Движение транспорта на путепроводе в Деснянском районе Киева будет ограничено до 1 августа

На путепроводе на ул. Братиславской в Киеве будет частично ограничено движение из-за ремонта деформационных швов и бетонных конструкций. Ожидается, что работы продлятся до 1 августа.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“На путепроводе на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема начался следующий этап ремонта деформационных швов и бетонных конструкций”, – сказано в сообщении.

Во время работ на 1 полосе  движение будет частично ограничено. 

Напомним, с 20:00 четверга, 9 июля, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта на ул. Гринченко. Как запланировано, работы на этой улице продлятся до 11:00 пятницы, 10 июля.

Отметим, что с 21 февраля 2020 года должность и.о. гендиректора “Киевавтодора” занимал Владимир Гузема. Киевский городской голова Виталий Кличко с 19 мая 2020 года возложил исполнение обязанностей гендиректора коммунальной корпорации на Александра Федоренко. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев, который до этого и возглавлял “Киевавтодор”.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: Google Maps

 


Александр Кравченко, КиевВласть

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