Движение транспорта на путепроводе в Деснянском районе Киева будет ограничено до 1 августа
На путепроводе на ул. Братиславской в Киеве будет частично ограничено движение из-за ремонта деформационных швов и бетонных конструкций. Ожидается, что работы продлятся до 1 августа.
Об этом
“На путепроводе на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема начался следующий этап ремонта деформационных швов и бетонных конструкций”, – сказано в сообщении.
Во время работ на 1 полосе движение будет частично ограничено.
Напомним, с 20:00 четверга, 9 июля, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта на ул. Гринченко. Как запланировано, работы на этой улице продлятся до 11:00 пятницы, 10 июля.
Отметим, что с 21 февраля 2020 года должность и.о. гендиректора “Киевавтодора” занимал
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: Google Maps