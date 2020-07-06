Уникальный электрический спорткар продают за 150 тысяч евро

Легендарная «Кобра» получит электротягу. О решении производителя в лице AC Cars Ltd отметить юбилей культового спорткара электрической репликой сообщают британские СМИ . Пишет ПростоМоб

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Количество е-копий в лимитированной серии – 58 (соответствует количеству прошедших со дня создания серийной модели лет). В начале шестидесятых творение британских инженеров с 8-цилиндровым движком вызвало подлинный шок и трепет у любителей быстрой езды.

Премьерный показ «Кобры» состоялся в 1960-м. Спустя два года первый образец спорткара стал доступен для приобретения.

В ознаменование этих дат нынешнее поколение инженеров AC Cars Ltd подготовило фанатам электрическую копию культового авто. Внешний вид реплики на 100% копирует облик легендарного предшественника.

«Внучка» AC Cobra 427/428 получила 307-сильный движок с крутящим моментом 500 Нм, аккумулятор на 54 кВт, способность разгоняться до сотни км/час за 6,7 сек. и возможность преодоления 241 километра от одной зарядки.

За всё это чудо е-техники производитель просит от €150 000. Остались ли экземпляры лимитированной серии в продаже или же полностью раскуплены на стадии предзаказа, британские газетчики не уточнили.