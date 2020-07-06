Uber купила сервис доставки еды Postmates за $2,65 миллиарда

Uber стала владельцем сервиса доставки еды Postmates. Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о сделке

Сумма сделки — $2,65 млрд. Объединенным бизнесом по доставке еды продолжит руководить глава Uber Eats Пьер-Дмитри Гор-Коти. О том, какую роль в новой объединенной компании займет нынешнее руководство Postmates, неизвестно.

Поглощение Postmates поможет Uber укрепить свои позиции в конкурентной борьбе с DoorDash — сервисом-лидером американского рынка доставки еды.

Сейчас Postmates не является прямым конкурентом DoorDash, однако ее услугами часто пользуются в Лос-Анджелесе и на юго-западе США — это может быть полезно для Uber Eats.

О переговорах между Uber и Postmates стало известно в конце июня. До этого, по данным Bloomberg, Uber думал о поглощении сервиса Just Eat Takeaway.com, но не смог договориться о сделке.