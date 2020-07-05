Mercedes-Benz покупает долю в китайском производителе аккумуляторов Farasis Energy

Будущий успех электромобилей немецкой компании Mercedes-Benz будет опираться на качество аккумуляторов китайской компании Farasis Energy. Это премиальное подразделение концерна Daimler вчера сообщило, что Mercedes-Benz выбрала стратегическим и экономическим партнёром китайского производителя, который пообещал наладить выпуск литиевых батарей с лучшими в индустрии характеристиками.

На заводе Mercedes-Benz

Официально компания Daimler не раскрыла детали сделки. По информации китайских СМИ , на которые ссылается японское издание Nikkei, Mercedes-Benz приобрела долю в Farasis Energy в размере 3 %, за что заплатила 900 млн юаней ($127 млн). Ещё раз подчеркнём: Farasis Energy становится стратегическим партнёром Mercedes-Benz, гарантируя разработку и поставку немецкой компании самых передовых аккумуляторов задолго до начала их массового производства. Это сотрудничество обещает помочь немецкому автопроизводителю получить батареи увеличенной ёмкости с максимально возможно быстрым зарядом.

Отметим, что компания Farasis Energy строит завод по выпуску аккумуляторных батарей в Восточной Германии. Это упростит логистику сотрудничества с Mercedes-Benz. Кроме этого производства, Farasis Energy располагает двумя заводами в Китае. В перспективе это даст немецкому производителю возможность без проволочек вывести электромобили на рынок Китая.

Стратегический союз с китайскими производителями аккумуляторов заключает не только Mercedes-Benz (Daimler). Ранее компания Volkswagen приобрела 26 % в китайской компании Gotion High-tech, став её основным акционером, а компания BMW заключила обширный контракт на поставку аккумуляторов с китайской компанией Modern Amperex Technology, больше известной как CATL.

Интересно отметить, что вскоре знаменитое немецкое качество будет во многом зависеть от характеристик китайских аккумуляторов, а для электромобилей это самое главное.



