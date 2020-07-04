Водитель маршрутки от жары потерял сознание и спровоцировал ДТП

Водитель маршрутки от жары потерял сознание и протаранил четыре автомобиля

Водитель маршрутки №250 потерял управление, проезжая по улице Бочарова. В салоне общественного транспорта в то время находилось множество людей. Неуправляемая маршрутка едва не сбила пешеходов и повредила припаркованные вдоль дороги автомобили.

Сначала водитель совершил наезд на припаркованный у обочины автомобиль Nissan Maxima, после чего вышеуказанный автомобиль столкнулся с Opel Vectra, от удара последний отбросило на припаркованный рядом Nиssan X-Trail, который столкнулся с Opel Combo.

Водитель маршрутки от жары потерял сознание и спровоцировал ДТП

Информация состоянии здоровья пассажиров уточняется. От медицинской помощи и госпитализации водитель отказался. На место события приехала полиция и был составлен протокол по ст.124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение других транспортных средств). Если вина водителя в суде будет доказана, ему грозит штраф в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо лишение прав на полгода.

Напомним, ранее в Киевской области автомобиль сбил женщину с ребенком, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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