При лобовом столкновении в Запорожской области пострадали шесть человек

Из них - четверо детей в возрасте от 2-х до 8-ми лет.

При лобовом столкновении в Запорожской области пострадали шесть человек
Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожской области на трассе "Акимовка-Кирилловка" лоб в лоб столкнулись Daewoo Lanos и BMW, в результате шесть человек пострадали, из них - четверо детей. Об этом сообщили в ГосЧС.

Авария произошла около 16 часов в пятницу.

"25-летнего водителя Daewoo Lanos зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи. Также во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу.

По факту происшествия ведется расследование.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Напомним, в Харькове катившийся автомобиль наехал на коляску с младенцем. Девочка 2020 года рождения скончалась от полученных травм.

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