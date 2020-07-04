Культовий автомобіль 1962 року перевипустили у вигляді електрокара

Компанія AC Cars в честь 58-річчя культового родстера Cobra має намір випустити лімітовану серію з електричною силовою установкою.

Cobra випускалася в 60-х роках і вважалася культовою моделлю. Її реінкарнацією займеться AC Cars. Модель зовні нічим не буде відрізнятися від родстера зразка 1962 року, за винятком електричної силової установки і технічної начинки, яка повністю відповідає технологіям 2020 року. Оригінальний Cobra оснащувався 4,7-літровим V8 від Ford. Сучасна його версія під назвою AC Cobra Series 1 Electric отримує 312-сильний електродвигун і батарею на 54 кВт/год, які забезпечують розгін до першої “сотні” за 6,2 секунди і дальність ходу до 342 кілометрів.

Всього буде випущено 58 екземплярів електричного родстера. У продаж вони надійдуть в кінці 2020 року ціни 138 тисяч фунтів стерлінгів за кожен.

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