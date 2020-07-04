Китайцы теперь тоже могут оформить предварительный заказ на пикап Tesla Cybertruck

Завод для сборки электрических пикапов Tesla Cybertruck ещё не построен, а компания вовсю набирает заказы на поставку этих электромобилей. За примерно полгода после начала приёма заказов на Cybertruck во всём мире забронировано порядко 650 тыс. электромобилей. А на днях бронирование Cybertruck стало доступно в Китае.

Китайцы теперь тоже могут оформить предварительный заказ на пикап Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck осваивает китайский

В США бронирование пикапа Tesla Cybertruck стоит заказчику $100. В Китае оформление предварительного заказа на эту машину оценено в 1000 юаней ($141 по курсу). Также клиент из Китая может забронировать функцию автопилота, которая обойдётся ему в 64 тыс. юаней ($9000). Заявленная цена на Cybertruck в США приближается к $40 тыс (около 280 тыс. юаней). В Китае, очевидно, сумма будет несколько выше.

Ранее глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщал, что за первые два дня бронирования заказов число заявок превысило 150 тыс. Через две недели была взята отметка в 250 тыс., после чего компания перестала объявлять о результатах акции. Вероятно, нечто подобное мы увидим в связи с началом приёма брони в Китае. Число обеспеченных людей в Поднебесной стремительно растёт, что позволяет им получать доступ к лучшим образцам импортной продукции.

Согласно последней неофициальной статистике, больше всего заказов на Cybertruck оформлено в США (до 77 %). Будет забавно наблюдать, если китайцы по этому показателю обгонят американцев. Может, тогда первый завод по сборке пикапов Cybertruck Илон Маск начнёт строить в Китае? Впрочем, это маловероятно по политическим, а не экономическим причинам. Но за статистикой приёма заказов от китайцев мы проследим.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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