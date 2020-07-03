Большие кроссоверы априори обладают хорошей надежностью. Но и среди них есть модели, которые меньше всего ломаются. Эксперты журнала What Car?, опросив 18 000 автомобилистов, назвали ТОП-5 самых надежных больших кроссоверов в возрасте до 5 лет.

5. Audi Q5 (2008-2017)

За последний год 16% кроссоверов Audi Q5 2008-2017 модельных годов (см. фото вверху) нуждались в ремонте на автосервисе. Были жалобы на коробку передач, рулевое управление и отделку салона. Рейтинг надежности высокий – 96,3%.

Только 7% бензиновых и 18% дизельных кроссоверов Mazda CX-5 за последний год ремонтировали на СТО. Были жалобы на кузов, коробку передач, отделку салона. Рейтинг надежности – 97,1%.

3. Volvo XC60 (2017-н.в.)

За последний год в Великобритании 10% кроссоверов Volvo XC60 нуждались в ремонте на автосервисе. Неисправности небольшие. Рейтинг надежности – 97,7%.

2. Honda CR-V (2012-2018)

Honda CR-V с бензиновым двигателем заметно надежней, чем с дизелем. За последний год, в частности, ремонтировали 11% бензиновых и 27% дизельных кроссоверов CR-V. Главные проблемы – с тормозной системой и с коробкой передач. Рейтинг надежности – 98,7%.

1. Toyota RAV4 (2013-2019)

Toyota RAV4 практически не доставляет хлопот своим владельцам. Только 3% этих кроссоверов за минувший год нуждались в ремонте на СТО. Рейтинг надежности – 99,5%.