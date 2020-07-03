На столичном Южном мосту до 30 августа по ночам будет частично ограничено движение

На столичном Южном мосту до 30 августа по ночам будет частично ограничено движение

На Южном мосту в Киеве по ночам с 3 июля до 30 августа будет частично ограничено движение. Это связано с необходимостью проведения текущего ремонта. 

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

“Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что частичное ограничение движения запланировано в ближайшие выходные в направлении Столичного шоссе.

В “Киевавтодоре” сообщили, что большинство работ будут проводиться ночью, чтобы меньше влиять на дорожный трафик.

Напомним, что КК “Киевавтодор” протяжении трех ночей – с 17 по 19 июня, проводила на Северном мосту работы по текущему ремонту. В связи с этим на мосту было частично ограничено движение транспорта.

Отметим, что с 21 февраля 2020 года должность и.о. гендиректора “Киевавтодора” занимал Владимир Гузема. Киевский городской голова Виталий Кличко с 19 мая 2020 года возложил исполнение обязанностей гендиректора коммунальной корпорации на Александра Федоренко. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев, который до этого и возглавлял “Киевавтодор”.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: Facebook-страница "Киевавтодора", УНИАН


Ольга Марийко, КиевВласть

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