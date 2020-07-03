На столичном Южном мосту до 30 августа по ночам будет частично ограничено движение
На Южном мосту в Киеве по ночам с 3 июля до 30 августа будет частично ограничено движение. Это связано с необходимостью проведения текущего ремонта.
Об этом
“Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что частичное ограничение движения запланировано в ближайшие выходные в направлении Столичного шоссе.
В “Киевавтодоре” сообщили, что большинство работ будут проводиться ночью, чтобы меньше влиять на дорожный трафик.
Напомним, что КК “Киевавтодор” протяжении трех ночей – с 17 по 19 июня, проводила на Северном мосту работы по текущему ремонту. В связи с этим на мосту было частично ограничено движение транспорта.
Отметим, что с 21 февраля 2020 года должность и.о. гендиректора “Киевавтодора” занимал
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: Facebook-страница "Киевавтодора",