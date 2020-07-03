Boeing прекратит выпуск легендарного самолета Джамбо Джет

Компания Boeing из-за пандемии коронавируса намерена прекратить выпуск двухпалубных широкофюзеляжных самолетов Boeing 747 ("Джамбо Джет") после 50 лет их эксплуатации, сообщает агентство Bloomberg.



По данным его источников, последний Boeing 747-8 планируется собрать примерно через два года на одном из заводов компании в США .



Как отмечает агентство, решающей причиной сворачивания производства стала остановка международных авиаперевозок из-за пандемии коронавируса. За полвека Boeing поставил 1571 самолет этой модели, который по объему продаж уступает только Boeing 777.



По оценке экспертов, с 2016 года корпорация теряет почти 40 млн долларов на каждом выпущенном Boeing 747-8. Их производство сокращено до шести единиц в год. Последний заказ на пассажирский вариант самолета был сделан для нужд президента США в 2017 году.

