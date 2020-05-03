В Латвии из-за пропавшего дрона ограничили воздушное пространство

В Латвии введены ограничения на использование воздушного пространства из-за неконтролируемого беспилотного летательного аппарата, который пропал накануне, пишет Delfi.

Фото: twitter.com/LV_CAA

Министр сообщения страны Талис Линкайтс сообщил, что из-за пропавшего дрона пришлось закрыть воздушное пространство международного аэропорта "Рига".

Ограничение на использование воздушного пространства страны на высоте до 5950 метров Агентство гражданской авиации Латвии ввело 3 мая.

Власти распространили фото и видео дрона, связь с которым была утеряна 2 мая во время тестового полета. Его размеры - 5,5 метра на 3,5 метра, вес составляет 26 кг, скорость полета - примерно 70 км/ч. Горючего ему должно хватить примерно на 90 часов. Аппарат может перемешаться кругами или по прямой.

Фото: twitter.com/LV_CAA

Последним возможным местонахождением дрона были окрестности Бауски и Адажи. Всех, кто мог заметить аппарат в небе, попросили связаться с координационным центром.

Как пишет Delfi, в агентстве рассматривают различные сценарии развития событий, в том числе допускается, что дрон уже приземлился. Также власти предупредили соседние государства на случай, если аппарат пересечет границу.

Руководитель аэропорта "Рига" по коммуникации Лаура Карните подтвердила агентству LETA, что из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx, летевший по маршруту Урумчи - Рига, совершил незапланированную посадку в Таллине.

В связи с пандемией международные авиаперевозки в столице Латвии не осуществляются, кроме некоторых заранее согласованных пассажирских и грузовых рейсов.

Пропавший аппарат принадлежит компании по производству дронов UAVFactory. Как рассказал представитель компании Евгений Шильников, связь с дроном пропала, когда беспилотник медленно перемещался на высоте свыше 200 метров. Обычно в таких случаях у дрона срабатывает функция автоматического выключения двигателя, однако в этот раз система дала сбой. В компании извинились за причиненные неудобства.