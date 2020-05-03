В Кременчуге легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась, два человека погибли

57-летний водитель и 40-летняя пассажирка легкового автомобиля скончались на месте.

Фото: Нацполиция Полтавской области

В Кременчуге в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека. Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

Авария произошла около 22:25 на ул. Вадима Пугачева.

"Chevrolet Epica" столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF с рефрижераторным полуприцепом под управлением 55-летнего водителя. В результате столкновения автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.

Погибли 57-летний водитель и 40-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция Полтавской области