Cуперкары, которые продают по 100 долларов

Суперкары по 100 долларов становится реальностью. Правда, у них есть один большой минус — сделаны они из картона.

Сейчас у всех, кто желает ездить на Ferrari, Lamborghini или Kawasaki H2R, но денег нету, есть в наличии самый главный ресурс — это время. Другими словами, знаменитые суперкары можно сделать самостоятельно.

Именно это сделали энтузиасты из Индонезии. Парням, которые сделали реплику знаменитых моделей, всего по 16-20 лет, но они смогли воплотить свои мечты в реальность.

Самое интересное, что автомобили создают ребята на основе картона, старых мотоциклов и велосипедов. За последний год энтузиасты построили год несколько машины. Кроме того, им удалось создать управляемый автомобиль Bugatti Chiron с металлической рамой, специальным рулевым колесом и редуктором, с чего он был взят неизвестно.

Естественно, машина не можете разогнаться до 420 километров в час, тем не менее, она отлично приспособлена к езде по грунтовым дорогам в местности Индонезии.

Больше всего впечатляет, детализация этих транспортных средств, которые проделали юные жители республики.

Некоторые образцы, как например Ferrari, получили подсветку, как у реального суперкара.

Стоимость таких автомобилей, сделанных из картона, составляет всего 100 долларов.

Пользователи сети под опубликованными видео пишут о том, что, если этих энтузиастов заменять мировые компании, то своими идеями они смогут покорить мир.