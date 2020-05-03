General Motors: резкий рост спроса на электромобили начнётся в середине десятилетия
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По сути, как признался в интервью Automobile вице-президент General Motors по электрическим и автономным транспортным средствам Кен Моррис (Ken Morris), перевод на удалённую работу технических специалистов и дизайнеров лишь означает, что после возвращения в офис они продолжат работу в ускоренном темпе, и общие сроки реализации программ не изменятся.
General Motors признаёт, что как только электромобили перестанут отличаться по цене от машин с ДВС, а зарядная инфраструктура получит достаточно распространение, покупатели перестанут задумываться при выборе автомобиля о сроках окупаемости затрат на электромобиль. Они будут отдавать предпочтение машине на электротяге в большинстве случаев — просто по той причине, что управлять ею гораздо приятнее и интереснее.
По прогнозам IHS Markit, к 2030 году до 15 % всех эксплуатируемых в Северной Америке транспортных средств будут передвигаться исключительно на электротяге. Вице-президент GM считает, что массовый переход на электромобили начнётся примерно в середине текущего десятилетия: «Я всем нутром надеюсь на то, что переломный момент наступит где-то в середине 2020-х годов, когда люди начнут покупать эти машины активнее, чем кто-либо ожидал, просто потому, что вождение приносит фантастические ощущения». По словам Морриса, эксплуатация электромобилей значительно упростится — их достаточно будет зарядить ночью, чтобы целый день проводить за рулём, не беспокоясь о необходимости искать зарядную станцию.