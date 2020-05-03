General Motors: резкий рост спроса на электромобили начнётся в середине десятилетия

В связи со снижением цен на нефть и порождённым вспышкой коронавируса экономическим кризисом многие автопроизводители вынуждены отложить вывод на рынок транспортных средств на электротяге. Корпорация General Motors утверждает, что на её планы по электрификации собственных моделей эти обстоятельства оказали минимальное влияние.
General Motors: резкий рост спроса на электромобили начнётся в середине десятилетия

Источник изображения: Automobile

По сути, как признался в интервью Automobile вице-президент General Motors по электрическим и автономным транспортным средствам Кен Моррис (Ken Morris), перевод на удалённую работу технических специалистов и дизайнеров лишь означает, что после возвращения в офис они продолжат работу в ускоренном темпе, и общие сроки реализации программ не изменятся.

General Motors признаёт, что как только электромобили перестанут отличаться по цене от машин с ДВС, а зарядная инфраструктура получит достаточно распространение, покупатели перестанут задумываться при выборе автомобиля о сроках окупаемости затрат на электромобиль. Они будут отдавать предпочтение машине на электротяге в большинстве случаев — просто по той причине, что управлять ею гораздо приятнее и интереснее.

По прогнозам IHS Markit, к 2030 году до 15 % всех эксплуатируемых в Северной Америке транспортных средств будут передвигаться исключительно на электротяге. Вице-президент GM считает, что массовый переход на электромобили начнётся примерно в середине текущего десятилетия: «Я всем нутром надеюсь на то, что переломный момент наступит где-то в середине 2020-х годов, когда люди начнут покупать эти машины активнее, чем кто-либо ожидал, просто потому, что вождение приносит фантастические ощущения». По словам Морриса, эксплуатация электромобилей значительно упростится — их достаточно будет зарядить ночью, чтобы целый день проводить за рулём, не беспокоясь о необходимости искать зарядную станцию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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