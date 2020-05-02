Буксир "Яны Капу", который повредили россияне, вернулся в Одессу после ремонта

Теперь его ждет продолжения ремонтных работ уже на базе "Юг".

Буксир "Яны Капу", который повредили россияне, вернулся в Одессу после ремонта
"Яны Капу"
Фото: armyinform.com.ua

Буксир Военно-морских сил ВСУ А947 "Яны Капу" вернулся на военно-морскую базу "Юг" в Одессе после ремонта.

Об этом сообщает АрмияInform.

Отмечается, что на военно-морской базе в Очакове экипаж провел серьезную работу по восстановлению буксира, благодаря чему "Яны Капу" перебазировался в Одессу своим ходом. Теперь его ждет продолжения ремонтных работ уже на базе "Юг".

"В Очакове было сделано немало - восстановили те места, которые повредил россияне при попыткенас остановить. Чтобы буксир вышел в море и мог выполнять поставленные задачи, возобновили оборудование, которое разворовали россияне", - рассказывает временно исполняющий обязанности командира буксира мичман Юрий Будзило.

Фото: armyinform.com.ua

Будзило - один из тех, кто почти год провел в роSSийском плену.

Фото: armyinform.com.ua

Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские пограничники у берегов оккупированного Крыма обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. РоSSия обстрел и захват украинских кораблей признала.

18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата, катера и буксир были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву. 20 ноября они прибыли на базу в Очаков. При этом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. До этого времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы. При осмотре также выяснилось, что россияне сняли все радиооборудование, а также даже унитазы, кухонные плиты, плафоны и розетки.

Ранее командующий ВМС ВСУ Воронченко заявил, что РФ не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии. "Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?", - пояснил он.

Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

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