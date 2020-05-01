Флагманський Mercedes-Benz S-Class засвітився на тестуваннях

Абсолютно новий Mercedes-Benz S-Class (W223) повинен стати одним з найбільш очікуваних дебютів 2020 року, а поява прототипів з меншою кількістю маскування означає, що запуск наближається.

Три прототипи 2021 S-Class були помічені в Штутгарті з меншою кількістю камуфляжної плівки. Верхня половина автомобіля тепер повністю розкрита, що дозволяє краще розглянути, як буде виглядати елегантний S-Class одинадцятого покоління.

Також можна відзначити деякі цікаві деталі. Наприклад, той факт, що Mercedes-Benz продовжує тестувати S-Class з двома різними типами дверних ручок. Два з прототипів мають нормальні ручки, а третій, який виглядає як модель AMG, має висувні дверні ручки.

Всі три автомобілі отримали масивні чорні решітки, але прототип AMG оснащений більш агресивним переднім бампером в стилі AMG. В цілому, легко побачити, що W223 збереже класичні пропорції моделі з короткими обвісами, довгим капотом і похилою кришкою багажника.

Інтер’єр на цей раз не потрапив в об’єктив фотокамер, однак раніше стало відомо, що новинка отримає гігантський інформаційно-розважальний дисплей на центральній консолі, а також цифрову приладову панель. Очікується, що оновлена ??інформаційно-розважальна система MBUX буде пропонувати бездротові поновлення поряд з новітніми можливостями підключення.

Mercedes-Benz S-Class 2021 заснований на новій платформі з заднім приводом MRA II. Архітектура сумісна з новими функціями, такими як управління задніми колесами, що робить седан більш маневреним. Це важливо, оскільки очікується, що флагман трохи збільшиться в розмірах.

Про силові агрегати не так багато інформації, але ви можете бути впевнені, що всі вони будуть гібридними. Ми також знаємо, що V12 залишиться головним двигуном.

Також очікується, що новий Mercedes-Benz S-Class буде володіти можливістю автономного водіння 3-го рівня, активною підвіскою і безліччю інших технічних і зручних функцій. Очікується, що седан буде доступний для замовлення з вересня 2020 року, а поставки почнуться в листопаді.

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