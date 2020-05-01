Toyota Land Cruiser 80, которая может пережить Апокалипсис

Toyota Land Cruiser 80, которая может пережить Апокалипсис

Toyota Land Cruiser 80 – мечта любого автомобилиста в 1990-х годах. Это по-настоящему всепогодный и фантастически живучий внедорожник. Если его доработать, как сделали с одним из восьмидесятых "Крузаков", то он, возможно, может пережить даже атомную войну.

Внешне тюнингованный Land Cruiser 80, который, кстати, называется "Железный Хеопс", уже не сильно напоминает стандартный легендарный японский внедорожник. Он получил силовой каркас, большой кенгурятник с дополнительными фарами и мощной лебёдкой, два бокса на крыше и автопалатку.

Обратите внимание на размеры задних брызговиков. Уверены, что они надежно защитят колеса от грязи.

Toyota Land Cruiser 80, которая может пережить Апокалипсис

Видимо, определенные изменения произошли и в салоне этого внедорожника. К сожалению, мы не знаем какие именно, ведь фотографий салона нет.

Toyota Land Cruiser 80, которая может пережить Апокалипсис

В линейку двигателей Toyota Land Cruiser 80 входили шестицилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты (в том числе и турбодизель). Самым мощным был бензиновый мотор на 205 л.с. Каким двигателем оснащается "Железный Хеопс" — не сообщается.


Максимов Віталій, Тудей

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