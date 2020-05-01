В Украине на свалке обнаружили редкий японский спорткар

В Кропивницком засняли редкое в наших краях купе Mitsubishi FTO. Автомобиль стоит на свалке среди груд металлолома, — пишет ТопЖыр .

Фото Mitsubishi FTO прислал нам читатель ТопЖыра. Японский спорткар выпускали в 1994-2000 годах, но даже в 90-х в Украине было всего несколько таких авто.

Дело в том, что Mitsubishi FTO выпускали исключительно с правым рулем. Помимо Японии, купе официально продавали в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Переднеприводное купе было построено на платформе Mitsubishi Lancer. Оснащали его бензиновыми моторами объемом 1,8 л (125 л. с.) и 2,0 л (170 и 200 л. с.).