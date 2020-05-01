В продаже появился минивэн за 2 000 долларов

Индийская компания Tata начала продавать один из самых дешевых автомобилей в мире – минивэн Magic Iris. Он стоит всего 2 000 долларов.

Magic Iris получил усиленный стальной кузов и жесткий верх, благодаря чему улучшена безопасность. У него очень маленькие размеры. В него поместятся только люди с небольшими габаритами.

Один из самых маленьких минивэнов в мире оснащается 0,6 л дизельным мотором мощностью 11 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой механической коробкой передач. У него барабанные тормоза и пружинная подвеска.

Iris расходует всего 1 литр топлива на 100 км пути. При этом его максимальная скорость достигает 55 км.

Нужно отметить, что в Индии очень любят субкомпактные автомобили из-за их небольшой стоимости. Большинство жителей этой страны не могут позволить купить себе хорошую машину. Поэтому для них специально делают маленькие модели. Конкурентом Magic Iris является минивэн Jeeto, который выпускает компания Mahindra.