В продаже появился минивэн за 2 000 долларов

В продаже появился минивэн за 2 000 долларов

Индийская компания Tata начала продавать один из самых дешевых автомобилей в мире – минивэн Magic Iris. Он стоит всего 2 000 долларов.

Magic Iris получил усиленный стальной кузов и жесткий верх, благодаря чему улучшена безопасность. У него очень маленькие размеры. В него поместятся только люди с небольшими габаритами.

Один из самых маленьких минивэнов в мире оснащается 0,6 л дизельным мотором мощностью 11 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой механической коробкой передач. У него барабанные тормоза и пружинная подвеска.

В продаже появился минивэн за 2 000 долларов

Iris расходует всего 1 литр топлива на 100 км пути. При этом его максимальная скорость достигает 55 км.

В продаже появился минивэн за 2 000 долларов

Нужно отметить, что в Индии очень любят субкомпактные автомобили из-за их небольшой стоимости. Большинство жителей этой страны не могут позволить купить себе хорошую машину. Поэтому для них специально делают маленькие модели. Конкурентом Magic Iris является минивэн Jeeto, который выпускает компания Mahindra.


Максимов Віталій, Тудей

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