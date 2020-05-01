Renault снимает с производства популярную модель

Renault снимает с производства популярную модель

Компания Renault рассматривает возможность снятия с серийного производства автомобиля Renault Megane, который очень популярен в Украине. Французский автогигант планирует делать акцент на другие модели.

Renault Megane первого поколения появился в 1995 году. Эта модель долго была одним из лидеров гольф-класса в Европе. Однако, в последние годы на нее стал снижаться спрос. Так, если в 2010 году на Старом Континенте продали 465 732 автомобилей Megane, то в 2019 году — 209 845 автомобилей.

Для того, чтобы поддержать интерес к Megane, компания Renault должна её постоянно обновлять, быстрее выпускать новые поколения. Но это требует значительных денежных инвестиций. Французский автогигант не может позволить себе разрабатывать одновременно новые поколения для всех моделей и при этом еще создавать электрокары.

Renault снимает с производства популярную модель

Французы придерживаются стратегии, которая предполагает инвестиции в самые перспективные направления.

Между тем, Renault Megane – это одна из самых популярных "евроблях" в Украине. Например, с января по март 2020 года в нашу страну ввезли 4 569 б/у автомобилей Megane. Впереди только Volkswagen Passat (4 684 автомобилей).


Максимов Віталій, Тудей

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