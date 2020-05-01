GM отложила анонс электропикапа Hummer

GM отложила анонс электропикапа Hummer

Компания General Motors (GM) объявила о решении отложить в связи с пандемией нового коронавируса анонс электрического пикапа GMC Hummer EV, который должен был состояться 20 мая на её заводе Детройт-Хамтрамк.

«Хотя мы не можем дождаться, чтобы показать GMC Hummer EV миру, мы переносим дату анонса, намеченного на 20 мая», — сообщила компания. Дальше она пригласила всех «оставаться в курсе новых историй о невероятных возможностях этого суперпикапа в преддверии его официального дебюта».

Компания поведала ранее в видеоролике некоторые подробности о возможностях GMC Hummer EV, хотя пока нет никакой информации о его цене, мощности и запасе хода. Впрочем, Стюарт Фаул (Stuart Fowl), менеджер по коммуникациям GMC, сообщил ресурсу Electrek, что запас хода GMC Hummer EV будет «абсолютно конкурентоспособным по сравнению с другими электрическими пикапами, которые были анонсированы».

Чтобы ещё больше подогреть интерес к GMC Hummer EV, компания опубликовала тизерный видеоролик. К сожалению, он не раскрывает никаких новых подробностей о новой модели.

Следует добавить, что, несмотря на перенос анонса электрического пикапа на неопределённый срок, компания не стала менять сроки его релиза. Производство пикапа мощностью 1000 лошадиных сил по-прежнему планируется начать в конце 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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