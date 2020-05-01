У Skoda Octavia будет конкурент стоимостью $10 000

У Skoda Octavia будет конкурент стоимостью $10 000

Китайская компания SAIC создала новый бюджетный автомобиль Baojun RC-5, который может отобрать часть потенциальных покупателей у Skoda Octavia. Его цена составит всего около 10 000 долларов.

Длина RC-5 — 4650 мм, ширина — 1806 мм, высота — 1458 мм, а колесная база — 2700 мм. Автомобиль построен на новой R-архитектуре. Тип кузова – лифтбек. Дизайн вполне современный. Впрочем, пока есть только цифровые изображения. Наверное, в "живую" эта машина будет выглядеть еще лучше.

Для того, чтобы конкурировать с Skoda Octavia новый китайский лифтбек должен обладать многими достоинствами. В том числе у него должен быть достаточно просторный салон и вместительный багажник. Как известно, все модели Skoda являются по этим показателям одними из лидеров в своем сегменте.

У Skoda Octavia будет конкурент стоимостью $10 000

Мы заметили, что в салоне мало физических кнопок. Управление большинством функций производится при помощи сенсорного дисплея.

Под капотом располагается 1,5 л бензиновый атмосферный двигатель мощностью 99 л.с. Если кому-то это покажется мало, то он сможет купить версию с турбомотором на 149 л.с.

У Skoda Octavia будет конкурент стоимостью $10 000

Ожидается, что продажи Baojun RC-5 начнется до конца этого года. Он будет стоить от 10 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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