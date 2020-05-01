ВСУ получили новую партию БТРов, в корпусах которых ранее обнаружили трещины

БТРы оснащены пулеметами "Маяк".

Фото: ukroboronprom.com.ua

Вооруженные силы Украины получили новую партию бронетранспортеров БТР-4Е, произведенных Харьковским конструкторским бюро по машиностроению (ХКБМ).

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

"Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени OO Морозова (ХКБМ), входящие в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е", - говорится в сообщении.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Отмечается, что все БТР оснащены пулеметами КТ762 производства киевского государственного предприятия "Маяк", который является соисполнителем контракта.

"Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и уже отбыли в воинскую часть", - сообщил директор предприятия Яков Мормиль.

Фото: ukroboronprom.com.ua

В сообщении подчеркивается, что предприятие ХКБМ выполнило уже 60% государственного заказа. По состоянию на конец апреля завод изготовил и передал Минобороны 28 бронетранспортеров из 45, предусмотренных государственным заказом.

В конце января "Укроборонпром" отчитался об успешных испытаниях корпусов БТРов, в которых нашли трещины.

24 января комиссия Министерства обороны и представителей бюро нашла недостатки в трех произведенных ЛКМЗ корпусах. Однако поставщик корпусов назвал трещины в них неотъемлемой частью технологического цикла производства.

Ранее военный эксперт Сергей Згурец заявил, что ЛКМЗ поставил три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии. Но оказалось, что они пришли с браком. Згурец утверждал, якобы новые корпуса некачественно сварены и в них можно найти "пустоты под тонким слоем металла, которые могут легко пробить вражеские пули".

БТР-4 - одна из самых лучших серийных украинских боевых машин. Он оборудован немецким двигателем, скорострельной автоматической 30-мм пушкой, высокоточный ракетным оружием, цифровой системой управления, наведения, навигации и связи.

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