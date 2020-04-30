Снимки обновленого BMW 5 серии оказались в интернете.

«Пятерка» BMW в актуальном кузове G30 выпускается с 2016 года. В ближайшие недели баварцы официально рассекретят ее рестайлинг. Пока же посвежевший седан можно рассмотреть на паре фотографий, утекших в интернет через соцсети.

Обычно у баварской марки рестайлинг выходит малозаметным. В новейшей истории исключение вспоминается только одно – неудачная «семерка» в кузове Е65. На пятой серии дизайнеры вроде бы лишь слегка прошлись по оптике и бамперам. Однако облик автомобиля стал другим. Теперь средняя модель не самобытна, а копирует младшую «трешку». Если не иметь подсказки о размерах, недолго и спутать.

Снимки обновленого BMW 5 серии оказались в интернете.

Утешением служит тот факт, что «ноздри» остались нормальными, а не вымахали до абсурдных размеров, как это случилось при рестайлинге седьмой серии или в новом поколении «четверки». Предполагается, что в салоне появятся новая медиасистема, в перечне опций будет больше электронных ассистентов, а в гамму добавят гибрид отдачей под 400 л.с. на базе трехлитровой бензиновой «турбошестерки». Плюс почти все версии для Европы окажутся с микрогибридным довеском.

Напомним, что в начале марта серьезно обновился главный конкурент BMWMercedes E-класса.

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