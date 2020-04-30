Toyota готує ще один кросовер

Не так давно японський автовиробник представив свою нову модель – кросовер Toyota Yaris Cross. Однак на тестах була помічена ще одна модель.

У Facebook з’явилися шпигунські знімки, на яких зображений невідомий кросовер Toyota. Судячи з усього, фотографії були зроблені в Таїланді і на них ми бачимо «брата» RAV4.

Силует і задня частина новинки дуже схожі на Toyota RAV4, проте модель буде побудована на абсолютно іншій платформі GA-C, яка вже лежить в основі седана Corolla. Саме тому можна зробити висновки, що модель отримає назву Corolla Cross по аналогії з недавно представленим Yaris Cross.

Технічна частина новинки буде, як очікується, такою ж, як у Corolla. Тобто під капотом розташується бензинова «турбочетвірка» на 1,2 л, «атмосферники» на 1,6, 1,8 і 2,0 л, а також одна з двох гібридних установок – на базі 1,8 і 2,0-літрових моторів.

Прем’єра кросовера, ймовірно, пройде в кінці поточного, або на початку наступного року.

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