Водитель попавшей в ДТП на Киевщине “скорой” имел признаки алкогольного опьянения (фото)

Сегодня, 29 апреля, на автодороге Киев–Харьков, у поворота на Переяслав, произошло ДТП. Водитель “скорой”, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю, который двигался по главной дороге. По мнению патрульной полиции Киевщины, у водителя “скорой” были явные признаки алкогольного опьянения.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Патрульной полиции Киевской области в соцсети Фейсбук.

“По прибытию на 91 км автодороги Киев – Харьков – Должанский инспекторы выяснили, что автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение”, – сказано в сообщении.

В результате ДТП два фельдшера скорой получили травмы, их госпитализировали в больницу.

Уточняется, что водитель “скорой” не просто был с признаками алкогольного опьянения, но не имел с собой водительского удостоверения.

Напомним, 26 марта на 54 км автодороги “Киев-Одесса” произошло ДТП. Столкнулись грузовик и два автобуса. В результате аварии два человека погибли, четверо травмированы.

Фото: фейсбук патрульной полиции Киевской области