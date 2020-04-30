В Сети показали первый серийный украинский электромобиль

Компания Murmuration Technology (Кривой Рог) разместила в Интернете официальные фотографии украинского коммерческого электрокара CoolOn. Это будет первый серийный украинский электромобиль.

Длина CoolOn составляет 5 метров, ширина — 1,7 метра, а высота — 2,1 метра. У него модульная конструкция. То есть, покупателям предложат разные типы кузова и батареи, а также два типа привода (передний или полный).

Судя по фотографиям, дизайн у CoolOn весьма спорный. Впрочем, новейшие японские концепты больших электрокаров тоже имеют такой угловатый дизайн. Видимо, создатели первого украинского коммерческого электрокара именно на них и ориентировались.

Этот электрокар должен оснащаться оригинальным электромотором, который создадут в Украине. Его мощность составит от 41 до 109 л.с., в зависимости от версии.

Что же касается запаса хода, то с батареей емкостью 40 кВт*ч CoolOn проедет 200 км. Покупателям, видимо, предложат версии с более емкой батареей, и, значит, у них запас хода будет больше.

Продажи первого украинского коммерческого электрокара должны начаться осенью нынешнего года. Он будет стоить примерно столько же, сколько аналогичные модели с бензиновыми и дизельными моторами.